TMW RADIO - Sconcerti: "Ibra-Napoli, una bella idea"

Per parlare della Champions è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà il direttore Mario Sconcerti.

Sulle parole di Adl su Ibrahimovic

"Se è ancora una parte del giocatore che è stato, serve a chiunque. Ha 38 anni ma sembra ancora un grande atleta. E' un professionista serio, ma credo che sia soprattutto un problema di prezzo. Ha tre centravanti importanti il Napoli, Ibrahimovic può fare anche la terza punta. Riaccenderebbe la piazza. Ibra ha detto che Napoli gli piace come piazza. Sarebbe una bella cosa".

Sulla partita con il Salisburgo

"Ha appena giocato Milik, ma Ancelotti ha tre centravanti e di solito si tende a far giocare tutti. Per me Milik giocherà anche stasera, per sfruttare il momento positivo".

Sull'Inter

"E' quasi fuori e deve vincere per forza. Non sono sicuro però che possa farcela a qualificarsi. Sono sicuro solo della Juve".

Sull'Atalanta

"E' mancata personalità, è stata una prestazione tra due squadre diverse. Nessuno si era accorto che l'Atalanta fosse andata in vantaggio. Ti aspettavi un gol del City da un momento all'altro. Non aveva nulla dell'Atalanta che vediamo in campionato".