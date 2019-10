TMW RADIO - Sconcerti: "Inter, in pochi giorni ci si gioca tanto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sui temi del momento.

Sull'Inter

"Tra Barcellona e Juve si gioca tanto. Sono molto curioso di come andrà. Il Barcellona di adesso mi piace meno, ma sarà comunque una bella partita, adatta all'Inter di adesso. Sono curioso della cifra che metterà in campo. Non ci sarà Lukaku, quindi Sanchez con Lautaro sarà una squadra veloce e da contropiede. Il Barcellona mi sembra un po' sazio, già dallo scorso anno".

Sul Napoli

"Ancelotti doveva fare di più ad inizio campionato. Sono d'accordo che non ha giocato da grande squadra in questo inizio di campionato. Si è visto solo con il Liverpool. Ci vuole di più".

Sulla Juventus

"Vedo meglio Higuain di Dybala, non vedo però benissimo Ronaldo. La partita con il Bayer? Primo tempo brutto, si è vista a sprazzi la Juve. Ci sono continuamente delle diversità rispetto al passato, ad Allegri. C'è la volontà di giocare più in fretta. Il più in forma adesso è Cuadrado. Deve ancora venire fuori Bernardeschi, mentre Ronaldo è un po' nervoso".