tmwradio Sconcerti: "Inter, la questione Lautaro non è ancora finita"

vedi letture

Mario Sconcerti ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le notizie di giornata. Ecco le sue parole:

Consiglio Federale, vince la linea Gravina:

"A questo punto, se ci si dovesse fermare, ci sarebbero playoff-playout o l'algoritmo. Spero che non ce ne sia bisogno però. Non mi piacciono i playoff".

Sulla questione quarantena però non si cambia:

"C'è una legge dello Stato che la impone. Non si può fare una cosa per il calcio e un'altra per il Paese".

Cosa dobbiamo aspettarci?

"Il calcio ti spinge ad un contatto forte, non sai mai quanto seguire il tuo istinto e quanto le nuove regole. Vedendo giocare in Germania si è visto. Penso che si vedrà anche in Italia quel calcio con grandi spazi sul campo. Le società sono state più colpite di quanto sappiamo. Se aprissero gli stadi, io comunque continuerei a non andarci".

Situazione difficile della Roma:

"Conosco le difficoltà economiche, ci sono tanti prestiti. Ci sono giocatori importanti ancora in prestito e che devono essere recuperati. E altri trattenuti, a partire da Zaniolo e Pellegrini. Se Petrachi annuncia fiacca negli allenamenti, si avvicina a una situazione davvero imbarazzante. Secondo me una dichiarazione del genere è anche concordata. Magari è il tecnico che ha chiesto una mano al ds, perché è preoccupato della situazione".

Sono 4 anni di Suning all'Inter. Tanti investimenti ma ancora pochi risultati. Cosa si aspetta in futuro?

"Tornerà ad essere una realtà internazionale solida. E' una situazione che ha sempre dei rischi, ma la società è grossa e conosciuta a livello internazionale. Suning è un'ottima scelta, perché ha portato a una situazione famigliare: il fatto che ci sia il figlio alla guida, è una buona garanzia".

L'Inter cosa farà sul mercato?

"Un attaccante dovrà prenderlo. Anche con Lautaro ancora in rosa, manca un attaccante. E' paradossale che abbia venduto uno dei migliori centravanti al mondo. ma non credo che sia ancora chiusa la questione".

Juve, ci vorrà un mercato intelligente. Un banco di prova per Paratici:

"Ha grandi giocatori in mano comunque. Rugani? In Italia a certe cifre non lo piazzi, ma magari in altri mercati puoi piazzarlo".

Che sarebbe per la Juve perdere anche la Coppa Italia?

"Sarebbe un brutto segnale. Ricominciare è molto complicato. La vera stagione di Sarri comincia adesso. Tutto quello fatto sinora rimane sospeso. Ora vedremo cosa accadrà".