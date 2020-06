tmwradio Sconcerti: "Inter, vedrei bene Belotti con Lukaku. Roma, Pedro grande giocatore"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Per Bernardeschi può essere arrivata la svolta?

"Difficile da dire, di possibilità ne ha avute tante ma poche ne ha usate bene. I mezzi li ha. Può fare molto ma non riesce a trovare continuità. Bisogna restituirgli valore. Non riesce a trovare una linea di condotta durante la partita. Ed è un peccato, perché di mezzi ne ha".

Quale sciocchezza ha deciso l'ultima giornata?

"L'autogol di De Roon, ma anche l'errore di Gagliardini contro il Sassuolo. Ma anche il crollo della Lazio, quasi autoprodotto, nonostante l'Atalanta abbia giocato 50 minuti eccezionali. E' mancata la condizione alla Lazio, all'improvviso è uscita dal campo. Non l'ho mai vista così in difficoltà".

Chi degli allenatori ha sbagliato di più?

"L'Inter ha giocato male rispetto ad altre partite. Non ci sono errori veri e propri, ma è una squadra scolastica, con buoni momenti di gioco e altri troppo prevedibili. Ho visto Roma-Sampdoria, mi è sembrata un allenamento rispetto ad Atalanta-Lazio".

Atalanta impressionante:

"Lo fa spesso. Adesso sta benissimo. Questa continuità della squadra sembra fuori dal naturale".

Come vedere la lotta al titolo ora?

"Non escludo nessuno ancora. La Lazio è ancora la squadra più completa, non ha punti deboli nei 14. La Juve non riprendeva un punto alla Lazio da dieci partite. In queste situazioni, 4 punti in 11 partite e con lo scontro diretto sono molto pochi. Vedo ancora molto più quadrata la Lazio che la Juve. La Juve ha giocatori importanti che non riescono a fare una squadra, ma vincono singolarmente".

Roma, sembra fatta per Pedro:

"Sì, è un grande giocatore. Ha grande esperienza, fondamentale se riesce ad ambientarsi subito. Questo vuol dire che la Roma ha intenzione di rifarsi il trucco in avanti, soprattutto sulle ali. Per tenere Pellegrini e Zaniolo si farà cassa con Under e Kluivert".

Manca di più alla Serie A Allegri o Spalletti?

"Allegri, che ha vinto scudetti in due città diverse. Spalletti ha vinto solo a San Pietroburgo".

Dove vedrebbe bene Belotti?

"Belotti lo vedrei bene ovunque ma rimarrà al Torino. Sarebbe una cessione troppo impopolare per Cairo e metterebbe in difficoltà la società. La società ideale per lui sarebbe l'Inter, in coppia con Lukaku".