TMW RADIO - Sconcerti: "Juve-Lazio sfida aperta. Viola, via Chiesa ora"

A dire la sua sul turno di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Su Fiorentina-Roma

"La Roma è un avversario pessimo per la Fiorentina, è veloce, sa tenere il pallone. Temo le capacità di gioco, hanno un centrocampo a quattro con Zaniolo e Pellegrini tra i più pericolosi. Diawara? E' un giocatore orizzontale, non mi entusiasma. Quando tornerà Cristante, giocherà lui. E' comunque utile. Veretout giocatore verticale con caratteristiche importanti, ora è un po' stanco. Corre tanto, ma è un giocatore completo".

Su Chiesa

"D'accordo nel venderlo a gennaio, perché il problema è rifare la squadra. Rischia seriamente la Serie B. Se si può rifare la squadra subito, facciamola. Il problema è cercare di rifare la squadra, con tutti i mezzi possibili, anche vendendo Chiesa".

Su Haaland e i centravanti alti

"Quando sono buoni giocatori, il centravanti serve. Non è facile in questo periodo trovarne di buoni. Haaland è ottimo. Il falso nueve è stato inventato per Messi prima di un Real-Barcellona. Ma c'è sempre stato questo ruolo, nell'Ungheria del '55-'56 già c'era".

Su Lazio-Juventus di Supercoppa

"Controproducente per la Lazio non giocare in campionato, dopo aver fatto la rimonta, ti ritrovi con una partita in meno e distante. Sarà una partita molto aperta, difficile battere due volte la Juventus, ma non mi sembra neanche una Juve eccezionale. La Lazio è più in forma in questo momento. Se vincesse la Lazio, sarebbe un segnale importante anche per il campionato. Si penserebbe che la Lazio è la squadra più forte".