A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Balotelli-Brescia, una guerra infinita:

"Balotelli è stato un giocatore importante che non si è integrato con gli altri. Ha una storia molto particolare, ha vinto tre scudetti in Italia, 1 in Inghilterra, una Champions, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa inglese. Ha fatto tante cose sbagliate ma anche tante buone. E' uno sciocco? Bisogna vedere tutta la storia di Balotelli".

Stasera si riparte con la Coppa Italia. Manca il pubblico però:

"Così è un altro calcio, viene meno il fattore campo, lo dimostra anche la ripresa della Bundesliga. Sarà un altro tipo di calcio".

Può esserci la sorpresa Milan?

"Non solo, anche l'Inter domani. Juve e Napoli sono favorite per completezza di squadra, ma perché non devono avere una speranza Milan e Inter?".

Sarri pensa a Bentancur regista e Pjanic mezzala. Che ne pensa?

"Sarri preferisce Bentancur regista, giudica Pjanic un pensatore lento. Adesso si tratta di vedere se è il momento di cambiare rotta o meno. E' solo una frazione di campionato e forse non è il momento di fare una prova. Servirebbe usare la formazione più consolidata. Vedremo che scelta farà, sarà interessante".

Attacco con Ronaldo, Dybala e Douglas Costa stasera?

"C'è un problema di fondo, l'intoccabilità di Ronaldo. Deve essere titolare. L'ingiustizia nei confronti degli altri, passando per Dybala e Higuain, è che non può uscire mai il portoghese. Tutti sono sostituibili, ma non lui. Sarà un anno buono per la Champions, con partite dimezzate. Sarà da fare un ragionamento importante su Ronaldo ora".

Napoli-Inter sfida più equilibrata?

"Il Napoli prima del lockdown aveva trovato una sua organizzazione di gioco, migliore di quella dell'Inter, che ha però più giocatori decisivi. Il Napoli gioca meglio dei nerazzurri".

Solo una suggestione la finale Milan-Inter?

"E' una possibilità, ma la squadra più naturale per questa Coppa è il Napoli".

Cambia la norma sulla quarantena, il campionato non si ferma più:

"Il problema è che danni causa un contagiato. E' vero che i giocatori sono super controllati, con una serie di tamponi, e la virulenza del virus è scesa".