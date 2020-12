tmw radio Sconcerti: "L'assenza di Caputo spiega l'involuzione del Sassuolo"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato ieri a Maracanà, su TMW Radio, della Serie A e dell'ultimo turno disputato, ma non solo. Di seguito un estratto dell'intervista: "Come mi spiego il calo del Sassuolo? Fa molta fatica da quando si è ammalato Caputo. Il Sassuolo tiene bene il pallone, sta rischiando meno giocate pericolose e davanti non ha il cecchino. Boga è più distratto del solito, Berardi non è un cannoniere. L'assenza di Caputo spiega l'involuzione della squadra".

Milan che fisicamente sta molto bene e recupera in fretta: può dipendere dalla giovane età della squadra?

​​​​​​​"Certamente è una squadra giovane e la freschezza aiuta, ma oggi il fatto che abbia 23 o 26 anni cambia poco. Il problema del calcio non è recuperare la stanchezza ma i colpi che si ricevono".