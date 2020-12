tmw radio Sconcerti: "La Roma può arrivare in fondo e vincere. Il Torino si salverà"

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato della Roma a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Roma che vince col Torino. Che ne pensa?

"E' la squadra che gioca meglio, ha grande facilità in fase offensiva, è completa a modo suo. E' una squadra intensa, a cui è rimasto un solo problema, che è quello di fare risultati importanti contro le dirette concorrenti. Può però arrivare fino in fondo. Non vedo squadre perfette, la Roma può diventare perfetta".

Quanto ha contribuito il nuovo assetto societario?

"Non ho idea. La squadra è stata fatta quasi completamente prima che arrivassero i Friedkin. Credo però abbiano portato una pace interiore. Anche nei momenti duri, nessuno ha fiatato. C'è da dire che è la squadra di Baldini e Petrachi".

Henrikh Mkhitaryan sempre più decisivo:

"Lui, come Pedro, è un numero uno col pallone. La Roma se trova un proprio equilibrio di gioco e di carattere, anche contro le squadre migliori, può arrivare in fondo e vincere".

Atalanta-Roma, i giallorossi hanno più certezze in vista di questa sfida?

"Ho visto molto bene l'Atalanta a Torino. Ci sono delle partite in cui la Roma ha avuto dei vuoti di memoria, con squadre che ne hanno impedito il gioco offensivo. Molto dipenderà dalla Roma. Se entra in campo per vincere, la vedo favorita contro quasi tutte le squadre del campionato".

Torino invece in crisi profonda:

"Giampaolo il tempo ce l'ha avuto. Ho sempre fiducia in Giampaolo, lo giudico un ottimo allenatore ma avuto molti alti e bassi. In tre mesi di soluzioni di gioco ne trovi. Credo che non sia una questione di tempo. Io non ho dubbi che il Torino si salvi, ma deve prendere molti meno gol. Non credo abbia le qualità per scendere in Serie B".