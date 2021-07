tmw radio Sconcerti: "Mi piace la Roma, Juve ora di nuovo punto di riferimento"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della nuova Serie A e dei tecnici che si sono seduti sulle panchine di alcune big: "Tutti avranno un lavoro difficile, sono tutte squadre a cui si chiederà molto e per adesso nessuna si è rinforzata. Il lavoro più difficile forse ce l'avrà Sarri, perché credo che la Roma in questo momento sia più forte, anche se è arrivata dietro. Aveva una formazione sbagliata e non credo che continuerà così Mourinho. Ci sono stati errori della società, e in parte di Fonseca. E' una bella squadra, se avesse avuto anche Zaniolo è una squadra pronta quasi per vincere. Il Napoli ha perso Bakayoko ma lo sostituisci facilmente. Mi sembra che si stia ricostruendo la differenza della Juventus, sta tornando a essere il riferimento, sia per il tecnico, sia perché se prende Locatelli mette quasi a posto il centrocampo. Ma mi piace anche la Roma di Zaniolo".