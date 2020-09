tmwradio Sconcerti: "Milan, con Tonali via Bennacer. La Juve ha già preso Suarez"

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Tonali al Milan: sarà subito titolare?

"Bisognerà vedere cosa faranno sul mercato. Hanno molte richieste per Bennacer, che è il titolare in quel ruolo. Tonali però può fare anche la mezzala. Dipenderà molto da come vorranno giocare. DIfficile però che si passi con un modulo a tre a centrocampo. Può darsi che Tonali parta piano, ma credo che daranno via Bennacer, per cui hanno grosse offerte, vedi il Real Madrid".

Tonali, esagerato il clamore mediatico attorno a lui?

"Lui come Gagliardini? Ora era diventato titolare inamovibile dell'Inter di Conte. Certamente il campionato ultimo di Tonali non è stato indicativo, ma mi ha colpito quando l'ho visto. E' un giovane e non si può pretendere che possa prendersi la squadra sulle spalle".

Il Papu Gomez andrà via dall'Atalanta?

"Non lo so, ma è molto difficile rinunciare ai soldi, soprattutto all'età che ha. La tentazione c'è. Non conosco i campionati arabi, ma di sicuro pagano. Capisco che la tentazione sia forte, quindi va messo un punto interrogativo forte su di lui. Per questo è stato preso Miranchuk".

L'Atalanta si ridimensionerà?

"Miranchuk è un gran giocatore. Gomez comunque non può fare di più di quanto abbia già fatto. I dubbi che possa andare ci sono".

Zaniolo, grave perdita per la Roma e per la Nazionale:

"E' un brutto colpo e mi dispiace. Quando si operò la prima volta, chiese subito quando sarebbe tornato. Oggi non è più come anni fa, quando l'infortunio ti pregiudicava la carriera o ti toglieva qualcosa. Anzi, oggi l'infortunio ti consolida il ginocchio".

Come cambia la Roma senza di lui?

"Perde il suo simbolo. Non so come possa giocare con il 3-5-2 con questa rosa. Il modo per sostituirlo lo trovi sempre, ma ti aspetti anche che la società faccia qualcosa. Serve un giocatore importante. La Roma ha giocatori di talento ma non di spessore alto. Io pensavo a Chiesa o a giocatori simili, anche Tonali".

Dzeko può essere il traino di questa Roma?

"Lo è già, ma potrebbero sconvolgere tutto con Milik. Ma deve arrivare un giocatore importante".

Per la Juve c'è il problema attaccante:

"E' un bel problema. Va lasciata lavorare con tranquillità. Ad oggi non si sa che squadra sia e bisogna aspettare che si completi. Per me Suarez è stato preso, altrimenti non ci sarebbe la corsa al passaporto. McKennie è un mediano che corre ed è molto intelligente. Sa come mettersi sull'uomo, conosce le varie posizioni e corre sempre, avendo anche piedi buoni".

Lega Serie A: ok all'unanimità per la creazione di una media company coi fondi privati. Che ne pensa?

"E' una buona notizia. Vedremo cosa si chiederà nel dettaglio. Certamente è un passo avanti".

De Laurentiis critico con Conte per la questione tifosi:

"Lui vorrebbe un calcio aperto al pubblico, come tante società che così perdono molto denaro. Personalmente oggi non andrei allo stadio, vista la situazione".