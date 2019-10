TMW RADIO - Sconcerti: "Milan, interessante il nuovo schema di Pioli"

Il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sul turno di Serie A (e non solo) in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Su Juve, Inter e Napoli in Champions

"Tre risultati importanti. La Juve aveva l'impegno più difficile. Non importa come sono arrivate le vittorie, contava vincere".

Sull'Atalanta

Deve continuare il suo ritmo in campionato, deve continuare a essere se stessa. Il campionato è diverso dalla Champions, i ko in Coppa non fanno bene ma in campionato ha un altro ritmo".

Su Roma-Milan

"Un rigore inesistente contro il Borussia. Ha ancora tanti assenti la Roma. E' interessante lo schema di Pioli con due mediani che coprono due trequartisti. E' un'idea interessante. Vedremo come si metterà davanti il Milan. Leao è una punta ma può giocare dove gli pare. Non mi sembra un centravanti. E' diverso da Piatek".

Su Torino-Cagliari

"E' stato un problema di preparazione per i granata, ci credevo molto ad inizio stagione. Rimane una buona squadra, non ha grande qualità ma ha qualcosa di più del Cagliari. Un episodio deciderà la partita".

Su Fiorentina-Lazio

"E' una squadra completa la Lazio, ma la Fiorentina viene da sei partite utili. Doveva vincere a Brescia la Viola, sarà una brutta partita per entrambe".