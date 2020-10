tmw radio Sconcerti: "Milan-Roma sfida importante. Juve, Bernardeschi si è perso"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A.

Che cosa ha detto la giornata finora?

"La Juve in questo momento è una squadra che ha grosse difficoltà a trovarsi. Continua a colpirmi l'Inter, che non giocherà benissimo ma ha tante soluzioni importanti. Non sono messi benissimo sul campo però nel complesso non danneggia i giocatori che decidono le partite. Perde pochissimo questa Inter di Conte, che non è una squadra tecnicamente disordinata ma che riesce sempre a portare via la partita. Stasera Milan-Roma è una partita importante, tra due squadre che giocano bene. Sarà importante per la Roma, che è partita indietro ma ha trovato la squadra strada facendo".

Dzeko e Ibra stasera saranno decisivi:

"La Roma è molto forte davanti, Pedro è un grande giocatore che ha inciso subito. Ottimo Mkhitaryan, mentre Dzeko è una perla. Se trova equilibrio tra centrocampo e difesa, questa Roma può andare molto avanti".

La Roma qualitativamente sembra avere qualcosa in più di questo Milan:

"Come qualità sì, come qualità di squadra non so. Il Milan ora è molto forte ed è completato bene da Ibrahimovic. La Roma può diventare più forte del Milan, se questo cede. In un campionato normale non avrebbero avuto molte speranze, ma in uno come questo devono accelerare e approfittarne".

Cosa pensa di Castrovilli?

"E' un giocatore particolare, ha delle movenze diverse dagli altri. Ha fatto danza classica da bambino, quando si gira su se stesso con il pallone lo si vede. Ha un'intelligenza nel cominciaree nel chiudere l'azione che in pochi hanno. Piace molto a Sarri. Deve imparare a dosarsi durante le partite".

Bernardeschi bersagliato dalle critiche:

"Le ultime cose buone le ha fatte vedere con Sarri, che lo ha messo trequartista dietro Ronaldo. Si è fortemente involuto. Oggi lui per primo non sa cosa è. Si è ritrovato da essere il miglior giovane del campionato al non essere più considerato dalla sua società. Gli stanno passando davanti tutti. Sembra pigro".