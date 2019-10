TMW RADIO - Sconcerti: "Napoli, c'è sfiducia in Ancelotti"

© foto di Federico De Luca

Per parlare del turno infrasettimanale di Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti.

Su Juve e Inter

"Credo che una delle sorprese sia che l'Inter è attaccata alla Juve. Come risultati, la Juve sta facendo un ottimo campionato. Ha perso pochi punti per strada. Sta facendo quello che ci si aspettava facesse. La sorpresa è che l'Inter ha retto".

Su Napoli-Atalanta

"Ancelotti si dice di essere attaccato personalmente? E' il sintomo di un malessere, ha sofferto l'espulsione come persona. Non è quello che fa spettacolo e si infuria. Ma il Napoli sta soffrendo, c'è stato l'intervento di Adl che, oltre a rivolgersi ai giocatori, si è rivolto anche al tecnico. C'è in città questo momento di forte sfiducia nei confronti di Ancelotti. Lo ritengono responsabile di questa situazione. Ha giocato bene il Napoli, mi ha deluso l'Atalanta. Il rigore? In diretta non mi è sembrato, rivedendolo ci può stare. Il casino è nato dal fatto che dall'azione seguente l'Atalanta ha pareggiato".

Su Zaniolo e Immobile

"Immobile ce ne accorgiamo adesso? Ha già vinto due classifiche dei cannonieri e questo potrebbe essere il terzo titolo. Vuol dire che sei eccezionale. Ronaldo per ora non ci sta riuscendo. Ha un gioco particolare, è lui che lancia se stesso. In Nazionale non rende quanto dovrebbe. E' un attaccante da campionato italiano. Zaniolo, non lo abbiamo avuto uno così in Italia. E' l'evoluzione del trequartista moderno, a partire da Rivera".