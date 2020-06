tmwradio Sconcerti: "Napoli in condizione di vincere la Coppa Italia. Squadra equilibrata"

Mario Sconcerti ha analizzato dalle frequenze di TMW Radio l'avvento di Ralf Rangnick al Milan e la finale di Coppa Italia di questa sera a Roma fra Napoli e Juventus:

Ralf Rangnick allenatore e manager nel Milan?

"Lui lo ha fatto per tanto tempo, ma è anni che non lo fa e lui non è giovanissimo. Può funzionare anche in Italia, con tanti allenatori che lo hanno fatto anche senza una ufficialità. Bisogna capira cosa gli sia rimasto di questo mestiere dopo qualche anno in cui si è dedicato ad altri ruoli. E' una cosa auspicabile anche se presa a piccole cose. Di sicuro raddoppiano le possibilità che le cose vadano male. Rangnick mi piace molto, è un uomo di calcio e sono contento che venga in Italia. Bisognerà capire cosa si aspetta la proprietà e che tipo di squadra si vuole costruire. Non è detto che una soluzione nuova sia per forza vincente. Rangnick è uno straordinario uomo di calcio, assomiglia molto a Sacchi che è il suo riferimento. E' stato fermo due anni per depressione e questo dimostra quanto pretenda da se stesso. Non è un ragazzo, è un signore di oltre 60 anni che si è sempre preso molte responsabilità addosso. Credo che sia l'allenatore del Milan già da molti mesi. E' stato scelta questa soluzione che poi ha creato casino perché è una scelta dirompente, inserendo una persona che fa il lavoro di 4-5 persone insieme. Potrebbe iniziare un'avventura molto interessante".

Chi è più manager fra Sarri, Inzaghi, Conte e Gasperini?

"Nessuno, ma potrebbero diventarlo se gli venisse dato il via. Sono allenatori che sono nati in un mondo in cui faceva un tipo di mestiere. Ferguson e Wenger lo hanno fatto per decenni. Quello che ha sempre distinto Rangnick è stato lo stile di gioco e non la molteplicità di ruoli. Noi lo giudichiamo ancora come un tecnico che deve imporsi quando in Germania ci sono già tanti giocatori che giocano secondo il suo stile di gioco e in Premier c'è Klopp che è un suo allievo e che sta per vincere il titolo. Quella del Milan è una scelta molto forte. Anche Gasperini è andato all'Inter ma dopo tre mesi è stato cacciato. Bisogna vedere se avrà tempo".

La chiave tattica della finale di Coppa Italia di questa sera?

"Ci sono cambi importanti nel Napoli per questa sera, mentre la Juve dovrebbe giocare praticamente con la stessa formazione vista col Milan. Torneranno Fabian Ruiz e Callejon e questo significa che verrà sostituito metà centrocampo. Non è una scelta difensiva, ma di equilibrio complessivo della squadra. Contro l'Inter gli azzurri non hanno saputo attaccare anche se non ha mostrato cedimenti. Cosa che invece si è visto con Juve, Milan e Inter. Il Napoli penso stia meglio, è nelle condizioni per vincere la partita".

Il rinnovo di Mihajlovic col Bologna fino al 2023?

"Saputo si è dimostrato una persona seria, che ha dato basi serie alla società e alla squadra. Mihajlovic è un ottimo allenatore: i suoi problemi arrivano col tempo come per tutti i tecnici. Chiedendo molto il secondo e terzo anno potrebbero essere più difficile. Ci sono situazioni particolari che però gli hanno portato addosso un affetto diverso dai giocatori e della piazza. Bologna è una realtà concreta, che si è sempre mossa bene e concretamente, puntando forte sui giovani, soprattutto del nord Europa. Voglio molto bene a Mihajlovic, è stato l'ultimo giocatore che ho acquistato da dirigente".

I 50 anni di Italia-Germania 4-3?

"Schnellinger venne avanti da infortunato perché così sarebbe stato più vicino agli spogliatoi e invece mise dentro l'1-1 che dette il via a quella incredibile partita. Secondo me l'Italia del 1970 sia stata la squadra più forte che abbiamo mai avuto. Anche più di quella del 1982. Era una squadra eccezionale con De Sisti vero colpevole della staffetta Mazzola-Rivera perché giocava lui e uno dei due doveva stare in panchina. Quella squadra giocò benissimo anche metà finale contro il Brasile più forte della storia. Vorrei poi ricordare la partita precedente, contro il Messico, vinta per 1-0 contro il paese organizzatore. Una squadra scorbutica, brutta da battere. Noi gettammo le basi della vittoria sulla Germania con il successo contro il Messico".