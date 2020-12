tmw radio Sconcerti: "Napoli superiore all'Inter. Roma, grande opportunità col Toro"

A commentare il turno infrasettimanale a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Che ne pensa del caso Insigne?

"Se la parolaccia è ammessa perché il momento è tirato, diventa un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c'è un solo modo, che l'arbitro fa finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti. L'arbitro è fiscale? Ma le regole sono queste. Comunque ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l'espulsione".

In Napoli dunque può ancora crederci allo Scudetto, visto quanto fatto a San Siro?

"Sta perdendo troppo e contro le avversarie dirette. Mi chiedo perché è andato a basso ritmo. L'Inter è andato in difficoltà perché aveva di fronte un avversario superiore. Il Napoli non ha tramutato questa superiorità in tiri in porta. La superiorità del Napoli poteva essere diversa e il resto della partita l'ha dimostrato".

Cosa ha detto Juve-Atalanta?

"E' piaciuta la formazione iniziale, quasi subito cambiata per l'infortunio di Arthur. Per una ventina di minuti ha dato velocità al proprio gioco, dopo, e non è la prima volta, comincia a subire l'avversario. Per me non è quello il ruolo di Ronaldo. Ad inizio del secondo tempo è tornato a essere sulla fascia. Non è un caso che ieri non sia entrato in partita. Il centravanti non è il suo ruolo e poi non lo vuole fare. E quando non vuole fare una cosa, ci sono degli effetti collaterali. La Juve sa giocare bene, ma poi subisce spesso l'avversario. L'Atalanta, per come è andata la partita, è stata una squadra fluida. E anche Gomez ha chiesto scusa ai compagni per le cose scritte. E ha giocato bene".

Milan che pareggia ma resiste in testa:

"E' un altro Milan, gli sta mancando Ibra ma anche Kjaer. Kalulu ha fatto tornare estro un grande attaccante. L'attacco del Milan non segna più".

Roma che ha l'occasione per mettersi tra le prime:

"Il Torino prende sempre gol, ma credo che la Roma queste partite le vince in modo quasi automatico, ha facilità ad andare in porta. Ha un'ampiezza e una precisione che sono rare. Alla Roma è mancata per ora la vittoria contro il grande avversario. E' una gran bella squadra".

Torino con Giampaolo che potrebbe fare esclusioni eccellenti:

"Credo lo faccia per trovare un assetto. Ha comunque giocatori di qualità per il tipo di campionato che deve fare. E' che è terrorizzato dalla scorsa stagione".