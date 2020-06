tmwradio Sconcerti: "Roma, valore fuori mercato. Zaniolo non è da vendere ora"

Per parlare degli argomenti più attuali del calcio italiano è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti.

Coppa Italia, partono già le polemiche sulle partite ravvicinate:

"Sono discussioni importanti ma inutili. C'è poco da fare, questo è il calendario e si deve giocare in tempi ristretti. E' così per tutti, non solo per l'Inter".

Coppa Italia, per chi potrebbe essere più importante questo trofeo?

"Per tutti, a partire dalla Juve. Ha perso la Supercoppa e vuole vincere. E poi per tutti gli altri, che vogliono vincere qualcosa".

Come vede il futuro della Roma, dopo il fallimento delle trattative per la cessione?

"La vera domanda è cercare di capire perché costa di più di quanto guadagna. Siamo passati da Sensi a Pallotta ma nulla è cambiato, se non in parte. Ha speso soldi che non ha, vincendo poco. La Lazio ha vinto molto di più. O si trovano fonti alternative o è inutile chiedere a questa società qualcosa che ha dimostrato di non poter dare".

La mancata presenza di Pallotta a Roma è così determinante?

"Il problema è che ha un presidente e trenta soci. Pallotta è il primo di un fondo con altri soci che hanno prestato soldi e il valore della Roma non è questo. Più che un padrone straniero ce ne sono 31. E questo fa salire il prezzo che è fuori mercato".

Se rimane questo lo scenario, si aspetta cessioni importanti?

"Zaniolo non devi venderlo ora, perché lo vendi bene ma al minimo. Per risanare devi prendere cifre più importanti. Sarebbe una perdita dal punto di vista tecnico. Zaniolo è un'assicurazione e non devi cederlo ora. Ma i tifosi devono chiedersi perché non riesce a costare quanto guadagna".

Cosa pensa del caso Lotito-Le Iene?

"Vedo troppe polemiche intorno a Lotito. Vuol dire che ci sono interessi quasi personali, per questo iniziano dei dispetti che poi diventano pubblici. I complotti sarebbero più sotterranei".

Che ne pensa del caos creatosi dopo le parole di Gasperini?

"E' stato un comportamento sbagliato ma mi sarei comportato anche io così alla vigilia di una partita così importante".