tmwradio Sconcerti: "Serie A, vale davvero la pena riprendere? Preferirei il mercato"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi più caldi del momento.

Vuoi veder giocare il campionato o che si parli di calciomercato?

"Ricominciare un campionato che si è già svolto per due terzi non so quanto possa essere divertente. Dal punto di vista economico si deve giocare. Secondo me sarebbe meglio dire che questa è stata la stagione e che ora, per cause di forza maggiore, si deve pensare al prossimo campionato. Ricominciamo quindi, ma davvero. E poi i giocatori cosa ne pensano? Sono pronti a check-up ogni quattro giorni, una vita da isolati in alberghi? Al momento non ci sono zone isolate dal virus. Ne vale la pena? I giocatori sono disposti a trasformarsi in cavie? Sarebbe un calcio mortificato. Preferirei sentire notizie sul calciomercato piuttosto che vedere calcio giocato, distrarrebbe di più ora".

L'assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità una serie di linee guida sul taglio degli stipendi dei calciatori, allenatori e di tutti i tesserati:

"A me piace Tommasi, ma non so quanto sia adatto a questo mestiere. Non si può presentare al tavolo della Serie A volendo che vuole preservare la Serie C e D. E poi l'Aic non è un vero sindacato con tesserati".