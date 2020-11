tmw radio Sconcerti: "Si comincia a vedere un'idea di Juve. Roma, mi piace Fonseca"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Come valuta la prestazione della Juventus?

"E' stata una partita giocata bene contro un avversario inesistente. Ma credo che la Juve si stia cominciando a trovare, ad avere le idee chiare su come stare in campo. Ci sono ancora dei problemi, come i due di centrocampo, ma in generale stiamo cominciando a capire la Juve. Arthur è un giocatore da centrocampo a tre, è un regista in una squadra che cerca di farne a meno".

Domenica c'è un incrocio importante per Inter e Juventus:

"Saranno tanti i test, visto che ci sono molte squadre sullo stesso piano. Non so come giocherà la Lazio, ma sarà un momento importante per la Juventus".

Morata sembra essere una sorpresa:

"Certamente la squadra ha un piglio offensivo e lui si trova bene in campo. Morata è sempre al posto giusto. E poi è un giocatore intelligente, si muove dettando il passaggio".

Che ne pensa del caso Lazio?

"Credo che sia tutto regolare, non credo che qualcuno mandi in campo un giocatore positivo, seppur asintomatico".

Fonseca, Gattuso e Pioli: chi è il migliore tatticamente?

"Piacciono tutti, Fonseca è quello che non ha una linea di gioco unica, anzi cambia molto spesso. Ha molte idee. Pioli sta molto vicino ai proprio giocatori, è stato un ottimo difensore e ha il senso della difesa e del gioco. Ha sempre aggiunto qualcosa, in ogni sua esperienza. Gattuso parte dalla semplicità ma non si ferma qui. E' il più 'italiano', tecnicamente parlando".