Il direttore Mario Sconcerti ha commentato le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Un ricordo di Gigi Simoni:

"Poteva ottenere anche molto di più in carriera. Era una gran bella persona. Ovunque sia andato ad allenare, lo ha fatto con lo stesso spirito e umiltà. E' stato un uomo d'altri tempi".

Famoso fu quell'episodio di Juve-Inter del '98, dove si arrabbiò molto:

"Fu forse esagerata quella reazione dei giocatori e dell'Inter. C'era il dominio di alcuni personaggi sul campionato, questo sì, ma la Juve dominò quegli anni".

Oggi 10 anni dal Triplete dell'Inter. Dove posizioniamo Mourinho come tecnico negli ultimi anni?

"Quel Triplete lo costruì Moratti, ma fu un grande successo di Mourinho. Ha dimostrato che il calcio non va messo dentro un'unica tattica. E' stato l'anti-Guardiola per definizione, gioca il calcio che ritiene opportuno, su impressioni e non su schemi preordinati. Lo metto nel podio, al primo posto, davanti a Guardiola".

Milito nell'anno del Triplete forse meritava il Pallone d'Oro:

"Lui come tanti altri. Negli ultimi anni si è esagerato nell'assegnarlo a Messi e Ronaldo. Forse facendo così si sta svalutando il valore di questo premio".

Klopp dove si posiziona?

"E' un approfondimento del gioco di Guardiola. E' un allievo di Rangnick, che a breve prenderà in mano il Milan. Lui vuole recuperare palla nell'area avversaria nel più breve tempo possibile".

Allegri assomiglia a Mourinho?

"Sa mettere insieme le squadre, non ha mai sbagliato a costruirle. Gli manca ancora l'Europa, la consacrazione internazionale, come manca a Conte. Non è confrontabile con il portoghese".