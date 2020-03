tmwradio Sconcerti: "Tonali ancora troppo giovane ma ha grandi qualità. No a paragoni con Pirlo"

Per parlare di mercato ma non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Tonali, no a paragoni con Pirlo?

"Si, ma questo non vuol dire che non sia un buon giocatore. Pirlo è stato un giocatore di livello mondiale. Giusto non fare paragoni, ma il ruolo è lo stesso. Magari può diventare meglio di lui o non raggiungerlo mai. E' ancora molto giovane".

C'è qualcuno che è andato vicino a Rivera e Mazzola?

"Mancini è stata l'evoluzione fisica di Rivera, Totti anche. Totti è un giocatore molto vicino all'ex milanista, che ha inventato il passaggio nello spazio. Mazzola era una mezzala da ragazzo, poi diventa attaccante e torna a fine carriera mezzala. E' stato un giocatore universale".

Baggio superiore a Mancini?

"Non lo metto in una classifica di giocatori tecnici. E' stato uno straordinario attaccante, che per 20 anni ha fatto molto di quello che gli è piaciuto fare. Non è giudicabile, perché ha fatto la metà di quello che poteva fare. A 18 anni ebbe il primo crociato, poi ne ebbe altri due. Quando smetteva di giocare, aveva dolore e non poteva allenarsi. Cambiò tante grandi squadre perché gli allenatori pensavano che fosse uno che non voleva lavorare, ma il motivo era un altro".

Chi manca di più al calcio italiano?

"Totti, Baggio e Rivera. Rivera è stato un anticipatore, ha inventato quel tipo di ruolo. Le qualità di Baggio sono paragonabili solo a quelle di Totti. Del Piero è stato straordinario, ma aveva un altro ruolo, era una seconda punta".