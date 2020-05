tmwradio Sconcerti: "Tonali è pronto per una big. Barella mi ricorda Tardelli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Tonali compie 20 anni. Potrebbe giocare titolare in una big ora?

"Può giocare dove vuole, può essere un ottimo aiuto per qualunque tipo di squadra. E' un grande giocatore, giocherà meglio tra 3-4 anni ma già ora può giocare dove vuole".

Meglio di Verratti?

"E' un altro tipo di giocare. Tonali è un talento puro, può giocare ovunque a centrocampo. Verratti organizza anche il lavoro degli altri. Si assomigliano fisicamente, ma Tonali è più completo".

E Castrovilli?

"E' un grosso giocatore, ma è diverso e una spanna al di sotto di Tonali, che mi sembra più completo".

Barella e Castrovilli potrebbero essere gli eredi di Milinkovic?

"Barella è uno straordinario mediano, una mezzala a tutto campo, ricorda Tardelli. Insieme i due possono fare un grande centrocampo ma Milinkovic è un altro giocatore, non lo sostituiscono".

Visti i nuovi casi positivi, è meglio fermare definitivamente il calcio?

"Non mi piace l'idea di ricominciare per molte ragioni. Rimettersi a giocare come se non fosse successo niente? Faccio molta fatica. La cosa importante è mettere in sicurezza la prossima stagione, perché non ne puoi fare a meno".