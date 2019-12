TMW RADIO - Sconcerti: "Vidal giocatore ideale per l'Inter di Conte"

Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Su Ancelotti all'Everton

"Ha ripreso a lavorare, ha preferito questo piuttosto che rimanere sotto il colpo del Napoli. Viene da due esoneri consecutivi, arrivano dei momenti in cui non puoi più scegliere ma devi andare dove puoi e non dove vuoi. E' rimasto molto male a Napoli e questo gli è servito per riprendere subito il mare".

Su Vidal per l'Inter

"Vale molto, perché è un giocatore che tecnicamente ha un percorso lungo ma è anche di grande temperamento. L'unico problema sarà l'età, ma non adesso. E' un giocatore che vive di battaglie. Per una squadra che deve sempre dimostrare una superiorità, Vidal è il giocatore ideale".

Su Vlahovic

"E' un ragazzo che ha cominciato presto. Parlare di Ibra o Van Basten è troppo. Ma tra qualche anno segnerà decine di gol. Ma conta sempre il presente e in questo momento è un giocatore che deve ancora crescere. Adesso è una bella realtà ma non basta da solo per portare fuori dai problemi la Fiorentina".

Su Fiorentina-Roma

"Basterebbe un altro pareggio alla Viola, visto che la Roma è nettamente più forte. Poi le partite sono strane, basti vedere il 7-1 dello scorso anno. La Fiorentina negli ultimi dieci mesi ha vinto solo 4 partite, ha fatto 19 punti su 24 incontri. Pensare che sia cambiato tutto per un gol di Vlahovic mi sembra troppo. Servono segnali più forti".

Su Samp-Juve

"L'Inter è arrivata esaurita a questo finale di anno. Gli infortuni l'hanno prosciugata. E non credo che la Juve si faccia condizionare dalla Supercoppa, visto che gioca tre partite a settimana da mesi. Dovesse perdere a Marassi non sarà perché gioca domenica. Ha un organico che può sopportare questo ritmo. Vedo più in difficoltà l'Inter".