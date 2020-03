tmwradio Sconcerti: "Zhang-Dal Pino? Non si può lavorare insieme se ci si offende"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, è stato ospite di 'Stadio Aperto' su TMW Radio. Queste alcune battute: "Che senso ha da parte del presidente Zhang dare del pagliaccio a Dal Pino? Bisognerebbe chiederlo a lui. C'è una società che non accetta tutto questo. Parliamo di calcio e tutto questo dipenderà dal governo, non dalla politica del calcio. Stiamo vivendo su regole che limitano la nostra libertà, perché dobbiamo metterci a litigare sul calcio. A me sembra che si sia passato un limite quando Zhang dà del pagliaccio al presidente della Lega, non si può lavorare insieme se ci si offende. Il campionato è falsato come è falsata la nostra vita da due settimane fa".

