Per parlare di Torino e di derby ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Franco Selvaggi.

Sulla partita con la Juventus

"Il 3-2 fu un'impresa. All'epoca non c'era grande differenza. Oggi invece c'è eccome. Negli ultimi anni il risultato purtroppo è scontato. Il nostro calcio era più goliardico, giocavamo per dare un pizzico di felicità ai tifosi. Non devi essere perdente per forza se sei inferiore. Negli ultimi anni è mancata però una certa competitività. In quel 3-2 ci fece vincere anche la Curva granata. C'era un'atmosfera particolare, sentivamo che ce la potevamo fare".

Sul Torino attuale

"Io a questo Toro darei Dossena e Zaccarelli, servirebbe due grandi come loro. E cambierebbe anche sotto l'aspetto caratteriale questa squadra".

Sul derby per Mazzarri

"Sarà una partita importante per il tecnico, si è creata ostilità con i tifosi e non va bene. E' un buon tecnico, c'è poca fiducia ora nei suoi confronti".