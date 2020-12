tmw radio Selvaggi: "Non potevi non voler bene a Paolo Rossi. Campione vero"

vedi letture

A parlare di Paolo Rossi, scomparso oggi, 10 dicembre, all'età di 64 anni, è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e campione del Mondo '82 Franco Selvaggi: "E' un giorno triste per tutti. Ho un grande dolore, Paolo era un ragazzo a cui non potevi non voler bene. Con Paolo non potevi non andare d'accordo, era semplice, umile. Era un calciatore straordinario. Era bravissimo anche sul piano tecnico, faceva dei gol incredibili. E' stato un grande e non è semplice diventare calciatori di questo tipo. Mi è scappata qualche lacrima quando ho saputo la notizia. E' come quando ricevi un pugno nello stomaco. Lui e Scirea rimarranno sempre vivi nella mente di tutti. Ricordo la finale Mondiale, aveva un marcatore molto tosto addosso e picchiava forte ma lui aveva questa capacità di prendere i colpi. Ha sofferto tanti dolori alle ginocchia ma non si lamentava. Sopportava il dolore, sapeva il suo compito e sapeva che i difensori lo picchiavano per fermarlo".