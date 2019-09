TMW RADIO - Serra: "Grande equilibrio in Serie A Femminile"

Katia Serra, opinionista di Sky Sport, è intervenuta nel corso della trasmissione "Linea Diretta" di Tmw Radio per commentare le partite in Champions League di Fiorentina e Juventus e per presentare la nuova stagione di Serie A femminile.

La Champions ha confermato il gap che abbiamo visto al Mondiale?

"Sicuramente c'è ancora qualcosa da limare rispetto alle grandissime squadre europee, ma dobbiamo dire che le italiane hanno avuto anche un sorteggio sfortunato. La Fiorentina contro l'Arsenal ha sofferto molto le assenza, mentre la Juventus ha fatto una buonissima gara dal punto di vista difensivo, salvo poi pagare di lucidità in avanti. Mi è piaciuta molto la risposta del pubblico a livello di calore e di affetto, sintomo che l'effetto 'Ragazze Mondiali' sta tenendo. Non mi sono piaciuti invece i cori che ho sentito e che sono una triste abitudine del calcio maschile. La realtà femminile deve insegnare altri tipi di valori".

Chi vedi favorita per la Serie A?

"Ci sarà grande equilibrio, questo è certo. Juventus e Fiorentina rimangono le favoritissime, ma attenzione alla Roma. Le giallorosse si sono rinforzate moltissimo in tutti i ruoli. Saranno un avversario tosto".