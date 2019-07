© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico Mario Somma ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, del campionato di Serie B.

Sulle favorite per il prossimo campionato

"L'Empoli si sta muovendo bene, sta operando su un'ossatura già importante. Loro quando retrocedono, chiudono un ciclo e reinvestono sui giovani. Li fanno maturare e poi tornano protagonisti. Sta investendo per tornare subito in A e sarà la squadra da battere, più di Benevento e Frosinone. Il Benevento di Inzaghi però può fare molto bene. Ha fatto la giusta gavetta, è maturato tantissimo. Non so che modulo userà, ma dipenderà come si evolverà la situazione in campionato".

Su Pordenone e la possibile sorpresa

"Il Pordenone ha una società compatta, unita. Tesser poi fa giocare bene le sue squadre. Mi incuriosisce la Salernitana, la piazza è davvero importante e che ha voglia di tornare a grandi livelli. Per Ventura sarà una stagione fondamentale. Se fallisse anche questa, difficilmente avrebbe altre opportunità".