TMW RADIO - Sosa: "Lazio forte ma l'Inter è da scudetto"

© foto di Federico Gaetano

A TMW Radio, durante Maracanà, il doppio ex di Inter e Lazio Ruben Sosa ha parlato della sfida tra le due formazioni.

Sulla partita

"La Lazio per me è stata la squadra che mi ha cercato in Spagna. Sono stato benissimo. L'Inter è la più forte in cui ho giocato. Domani vedo un pareggio. L'Inter oggi ha messo su una squadra per vincere lo scudetto. La Lazio mi è piaciuta i primi 20 minuti, poi si è un po' bloccata. L'Inter ha più campioni ora. Lukaku è un numero 9 perfetto. La Lazio è forte, deve rimanere concentrata in questa sfida".

Su Inzaghi

"Sono due mister diversi. Inzaghi è da diversi anni alla Lazio e farà sempre bene. Immobile? Ha fatto male ad uscire incavolato, doveva farlo negli spogliatoi. Il Mister pensa per la squadra e non per il calciatore. Sono contento che poi si sia scusato subito".

Su Lukaku e Immobile

"Io avrei giocato perfettamente con Immobile, perché ha tutto: tecnica, il gol. Con il mio gioco veloce, potevamo fare tanti gol".

Sul centrocampo delle due squadre

"La Lazio ha tanti marcatori e anche tecnica. L'Inter ha giocatori tecnicamente buoni ma cercano di più il gol".