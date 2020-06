tmwradio Stendardo: "Serie A, playoff e playout sarebbero il male minore"

Gugliemo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno.

Contento della ripresa?

"Dopo trentamila morti e un Paese in ginocchio, il fatto che riprenda il calcio è una cosa bella. Ma bisogna tener conto di ciò che è stato e non dimenticare".

Entro il 20 giugno ci sarà il format per i playoff di Serie A. Come se lo immagina?

"Ieri in Figc ha vinto il merito sportivo e la trasparenza. Ho apprezzato il lavoro di Gravina, vero uomo di calcio. Giusto dare la parola al campo. Serve un piano B e C e quello dei playoff e dei playout è un male minore in caso di nuova positività. Si parla di una formula breve, ma spero che il campionato possa terminare regolarmente. Spero comunque nel caso che sia una formula solo a 4".

Che scenario prospetta per il futuro del calcio?

"Credo sia auspicabile il buonsenso. Credo che siano state palesi le rivendicazioni personali. Servono proposte di sistema, guardando a modelli come quello inglese. Qui però i club hanno forti vincoli federali. Al di là della governance, serve buonsenso, mettendo da parte gli interessi personali. Serve maggiore solidarietà dei club più ricchi nei confronti di quelle più deboli, a partire dai dilettanti. Occorre un'equa ripartizione di risorse. Se non si fa così, si rischia di creare una frattura insanabile tra il vertice e il mondo di base".