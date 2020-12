tmw radio Stringara: "Curioso di vedere Allegri alla Roma. Scudetto, c'è anche il Milan"

L'ex calciatore Paolo Stringara a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del campionato di Serie A. Ecco le sue parole:

Juve, avrebbe confermato Sarri nonostante la rottura con i giocatori o avrebbe cambiato tecnico?

"La Juventus ha vinto con Conte, Allegri e Sarri. Prendendo Pirlo ha dato l'idea di dire che non gli importa nulla del tecnico ma che vincono i giocatori da soli. Sarri è stata una sconfitta, perché si voleva vincere giocando bene. Pirlo è una scommessa, è giovanissimo e non può darti subito un'impronta di gioco. E' stato un passo indietro".

Cosa può fare l'Inter sul mercato?

"Se mettesse un po' di tecnica, sarebbe il definitivo salto di qualità. Ha giocatori molto fisici e manca la tecnica. Gomez è quello che manca all'Inter. E' sempre difficile aprire le partite e lui riesce a fare questo. E poi mi piace molto Paredes, lo preferisco a Brozovic".

Allegri perché è ancora fermo?

"Sarei curioso di vederlo in una situazione di normalità. La bravura la vedi in queste situazioni e non solo quando guidi grandi corazzate. Il fatto di essere mandato via per Sarri ha pesato sui giudizi nei suoi confronti .Se andrà al Psg, devi vincere per forza, ma mi piacerebbe vederlo in una buona squadra che può lottare per vincere. Magari alla Roma, o anche all'Arsenal?".

Crede nello Scudetto del Milan?

"Credo più nell'Inter, ma bisognerà fare i conti con questo Milan. La Juve può rientrare ma la vedo un po' lessa quest'anno".