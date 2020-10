tmwradio Stringara: "Immobile è da Nazionale. Inter, Conte non ha dato fiducia a Eriksen"

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Paolo Stringara.

Immobile che fatica sempre in Nazionale. E scoppiano le polemiche. Che ne pensa?

"Qui in Italia se un giocatore sbaglia una partita succede di tutto. Questo fa gol in tutte le maniere. L'Italia gioca palla a terra e con fraseggi stretti, forse sarebbe meglio un altro tipo di attaccante ma è un altro discorso. Immobile è il centravanti più forte che abbiamo, è il massimo della garanzia. E' tutta la Nazionale che non si è espressa a certi livelli":

Normale questa Nazionale sottotono?

"Finalmente c'è un progetto tattico dietro a questa Nazionale, cosa che non vedevamo da anni. E si vedono anche delle belle partite, come in Polonia. Con l'Olanda ci può stare, a centrocampo ha tanti top player. Finalmente abbiamo un'identità di gioco e questo è l'importante. E Mancini ha tutta la fiducia possibile, sta facendo un ottimo lavoro".

Arriva il derby di Milano. Quali le certezze da una parte e dall'altra?

"Il Milan ha avuto più tranquillità nel preparare la partita, ma il derby sfugge da ogni pronostico. Faranno la conta i tecnici di chi avranno, visto il periodo. E' davvero un rebus questa partita".

Dubbio Eriksen, che in Nazionale segna e vuole giocare. Cosa fare?

"Conte non lo voleva e non gli ha mai trasmesso la fiducia, che è importantissima per un giocatore. La salita, in queste condizioni, è dura. Se hai le stimmate del campione puoi farcela, sennò è dura. Non si sente protagonista, cosa che non accadeva al Tottenham. Forse questa cosa pesa nella testa del ragazzo".