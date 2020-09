tmwradio Stringara: "Milan, non basta un ko per mettere in discussione Pioli"

A parlare di Milan e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Paolo Stringara.

Milan, con lo Shamrock già un passaggio della stagione molto importante:

"Ha tutte le carte in regola per passare, nonostante il momento particolare che stanno vivendo tutti. Pioli già in discussione? Non ci credo, i dirigenti non potrebbero già sconfessare la loro decisione. La posta europea è importante, ma non credo che basti una partita persa per far saltare il tecnico".

Pioli dice che i nuovi arrivati sono già ok per giocare: Tonali lo vede subito in campo?

"Dipende dagli equilibri e le assenze. Ma certe cose le sa solo il tecnico. Ci sono diverse variabili e solo Pioli sa come fare".

Pioli: rinnovo giusto?

"Magari arriva Pirlo, che non ha un curriculum e vince la Champions. E' il campo che ti dà le risposte. E' la magia che scoppia all'improvviso che ti porta a certi risultati. Il calcio è scienza ma anche fantascienza. Ibrahimovic? Al di là del rendimento personale, fa molto bene a tutti quelli che gli giocano intorno, che sentono qualcosa in più. Non vedo un Milan dipendente da Ibra".

C'è una squadra che non la convince, a pochi giorni dall'inizio del campionato?

"No, aspetto cosa dirà il campo. Si fanno tante previsioni e promesse, poi è il rettangolo verde a decidere".