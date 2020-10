tmwradio Stringara: "Napoli, tutto è possibile. La Juve deve risolvere il caso Dybala"

vedi letture

L'ex calciatore Paolo Stringara a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così dell'ultimo turno di Serie A.

Con cosa cominciare?

"Il Napoli. Sconfiggere così nettamente l'Atalanta non è cosa da tutti i giorni. Era impensabile. Gattuso sta modellando il Napoli e lo sta portando a fare cose ottime in un campionato aperto a tutto. Vedi la Juve che pareggia a Crotone, l'Inter che perde punti".

E' questo un Milan che può lottare per lo Scudetto?

"Grandi risultati nell'ultima parte dello scorso campionato e ora. Vedremo da adesso cosa accadrà nelle partite con squadre tipo Fiorentina, Torino, oltre che negli sconti diretti .Devi vincere certe partite. Mi dispiace per l'Atalanta il ko, perché il mio sogno è vederla nella corsa Scudetto".

I tecnici che l'hanno delusa di più in questo ultimo turno?

"Gasperini, perché era una partita importante contro un'ottima squadra. In un tempo era praticamente finito tutto. Conte? Da lui mi aspetto sempre qualcosa in più ma stavolta ci sta a perdere un derby. Pioli, viste le Nazionali, l'aveva potuta preparare di più la sfida".

Come valuta Conte e questo inizio di campionato?

"E' uno di quei allenatori che se le cose non vanno come devono, c'è il pericolo che possa martellarti in continuazione, in tutte le situazioni. Ma se le cose vano bene, da sempre qualcosa in più".

E Fonseca?

"Non penso sia un grandissimo allenatore ma buono. Lavora in un momento storico difficile per la squadra ma non penso che potrà riuscire a fare qualcosa di indimenticabile nella Capitale".

Juve, c'è un caso Dybala?

"Si, è perché è uno dei pochi che può accendere la Juventus. E' uno che cambia gli equilibri e con la fantasia accende tutto. Anche l'Inter avrebbe bisogno di uno come lui, che ti salta l'uomo e ti crea la superiorità numerica. La Juve ha solo lui, perché gli altri non hanno la sua personalità e qualità. Per me farebbe bene a risolvere questo problema alla svelta".