Stringara: "Ottimo mercato dell'Inter. Con Vidal e Kolarov tanta esperienza"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e allenatore Paolo Stringara ha parlato delle milanesi.

Questo Milan è più forte di Roma e Lazio?

"Chiaramente la Lazio dello scorso anno, se si dovesse ripetere, è più forte anche di questo Milan. ma non sarà facile ripetersi e quindi potrebbe anche essere più forte il Milan. Vedo tanto entusiasmo, nonostante la paura in Europa League, Vedo Ibra che sta facendo crescere il gruppo, si è immedesimato nel ruolo di colui che deve far crescere i giocatori. Della Roma non ho un giudizio ancora".

Troppo pessimismo da parte dei tifosi del Milan?

"Ognuno ha la propria opinione ed è giusto che sia così. Siamo ancora all'inizio del campionato e quindi c'è tempo per farsi un'idea della squadra".

Mercato finito: tra Inter e Atalanta, chi si è avvicinato di più alla Juve?

"Gasperini c'era già vicino, l'Inter si è avvicinata perché con Vidal e Kolarov hanno ora più personalità nello spogliatoio, oltre che qualità in campo. ha fatto un ottimo mercato, sapeva cosa gli mancava ed è intervenuta".