TMW RADIO - T. Manfredini: "Col City sarà un'Atalanta arrembante"

© foto di Federico De Luca

Il difensore Thomas Manfredini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi del momento.

Sull'Atalanta

"Sono sempre stati protagonisti di risultati a sorpresa negli ultimi anni. Partono sfavoriti contro il City, ma mi aspetto un'Atalanta arrembante, aggressiva. In Champions ha pagato un po' lo scotto contro due avversarie alla portata. Andare a fare risultato a Manchester è dura".

Sui punti fermi

"Gasperini ha sempre alternato qualcuno in difesa, lì davanti anche se Muriel è in forma, Zapata è unico. E' tra i migliori attaccanti d'Europa".

Sulle ultime vicende

"Episodi? Ne ha parlato il mister, ci sono state troppe polemiche. L'Atalanta gioca un gioco che in Italia non si vede spesso. E' spettacolare, anche quando sono avanti di tre gol rimangono avanti. In questo momento ha una mentalità vincente, che parte dal presidente e poi scende a cascata. A volte in alcune partite questo gioco non va, ma in molte altre va eccome".

Sul Genoa

"Thiago Motta? Anche Juric è stato tra gli ex più amati. Negli ultimi anni hanno fatto bene Gasperini e Ballardini. Credo che ora dovrà essere bravo a trovare qualcosa di nuovo, provare qualche giocatore che possa dargli qualcosa in più. Sono in difficoltà, l'ambiente può dargli una mano ma non è un momento facile".