TMW RADIO - Tacchinardi: "Higuain-Dybala cresciuti. Atalanta, provaci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista di Juventus e Nazionale Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio. durante Maracanà, del momento dei bianconeri e non solo.

Sulla Juventus

"Contro l'Atletico sarà una partita tosta. Conosciamo bene Simeone, ha sempre il suo gioco. Poi vedremo Ronaldo dopo la chiacchierata con Sarri. Vedremo con chi giocherà. Higuain e Dybala giocano a livelli pazzeschi, fa piacere perché rischiavano di andare via. Si sono tolti delle pressioni e giocano molto più liberi di testa. Ronaldo vorrà dimostrare di essere ancor di più al loro livello, questa sfida ulteriore lo stimola. Tutti e tre insieme? Non possono farlo, perché Dybala non è come Douglas Costa. E' una grande seconda punta. Nel 4-3-3 Dybala è in grande difficoltà, come visto con Allegri. Con il rombo, può fare il trequartista. Se ha una condizione straripante, l'equilibrio può esserci. Ma deve esserci Dybala al top e va provato. Certo che se deve tornare dietro, Dybala non ce la fa".

Sull'Atalanta

"Partita difficile con la Dinamo. La partita con la Juve non l'ha aiutata a livello nervoso, perché è stata molto fisica e intensa. Non sono abituati a giocare ogni tre giorni. Non arriverà brillantissima ma deve provarci in ogni modo. Zapata è un'assenza determinante, è uno svantaggio ma devono provarci lo stesso. Sta comunque facendo qualcosa di straordinario questa squadra".

Sul campionato

"Il mercato di gennaio potrebbe cambiare qualcosa. L'Inter potrebbe colmare il gap. La Juve però è ancora più forte. Sicuramente ci godremo un bel duello fino alla fine".

Sulle parole di Klopp sul Napoli

"E' una situazione pazzesca, è difficile mentalmente compattare il gruppo in questo momento. Il giocatore è visto come un robot, che non deve mai sbagliare, ma è umano. Ha le sue debolezze, le sue forze. Non sarà facile ricompattarsi, ma mi auguro che il mister riesca a farlo contro il Liverpool".