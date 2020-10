tmwradio Tacchinardi: "Immobile conquisterà anche Mancini. Juve, Pirlo col 3-4-1-2"

vedi letture

A commentare le news del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Cosa succederà con Juve-Napoli?

"Il Napoli doveva andare a Torino e giocare la partita. Si è giocata una partita piena di positivi, ma si doveva rispettare il protocollo. Il Napoli ha sbagliato, doveva giocare".

Immobile: perché non viene preso in considerazione da Mancini?

"Sta facendo dei campionati straordinari ma ha caratteristiche ben precise. Inzaghi ha costruito la Lazio attorno a lui, per esaltarne le caratteristiche. Nella Nazionale, dove la punta centrale deve raccordare tutto e giocare spalle alla porta, non si trova per niente. Lui nella Lazio attacca la profondità, in Nazionale fa più fatica. E' testardo però e per me si ritaglierà un posto anche in Nazionale".

Come potrebbe giocare la prossima gara Pirlo, dopo la fine del mercato?

"E' la Juve la vera grande curiosità. Per me andrà su un 3-4-1-2, con Chiesa a destra a centrocampo più che Cuadrado. E Kulusevski dietro a Dybala e Ronaldo. Ma vedremo se sarà così. Certo è che Pirlo dovrà fare prove in partite delicate".