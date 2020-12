tmw radio Tacchinardi: "Inter, un fallimento in Europa. Si comincia a vedere la Juve di Pirlo"

A parlare del campionato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Il procuratore Bozzo dice che Cassano è stato il talento italiano più grande. Che ne pensa?

"Non credo che sia neanche nei primi dieci. Ce ne sono stati molti di più bravi, compreso Paolo Rossi".

L'Inter può avere un piano B e quale può essere?

"L'avevo vista in ripresa ma l'altra sera la traversa di Lautaro poteva cambiare la partita. Il percorso Champions non è stato comunque all'altezza. Non capisco come un allenatore che i primi anni giocava un calcio offensivo e bello arrivi al 70° senza andare l'arrembaggio. Così non avrebbe avuto nessun rimpianto. Antonio è sempre stato arrembante e invece all'Inter non si è visto. Il piano B lo doveva avere. Questo è stato un fallimento per l'Inter".

La squadra però non ha tutta questa esperienza europea:

"La responsabilità in primis deve essere dell'allenatore, negli ultimi 20 minuti doveva rischiare di più. Ma è anche vero che anche i giocatori devono dare di più. Da Vidal a Lukaku, che nelle partite importanti stecca spesso. Anche i giocatori c'hanno messo del loro".

Che tipo era Capello?

"Sicuramente è un tipo burbero, duro, molto spigoloso. ma parlano le sue vittorie. Era un allenatore con un carattere molto particolare, ma ha vinto tutto. Mi ritorno un quarto di finale di ritorno di Champions. Veniamo espulsi io e Ronaldo, noi vinciamo la partita ma il mister è venuto da me arrabbiatissimo e io gli dissi 'Mister calma, almeno le ho tolto Ronaldo'. E lui non disse nulla".

Dopo la vittoria con il Barcellona, può essere considerato Pirlo un allenatore?

"Mi sembra che abbia stretto un po' sugli uomini. Si è presentato a Barcellona con grande spirito. Di sicuro nel derby è successo qualcosa negli spogliatoi. Ha messo dentro McKennie che ha tanta fame e corsa. Ha messo Danilo e Cuadrado, forse ha cominciato a delineare la sua Juve ideale".