tmw radio Tacchinardi: "Juve, Chiesa ha personalità. Dybala non merita le critiche"

vedi letture

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie di giornata.

Come inquadrare Chiesa alla Juve?

"Chiesa ne ha di personalità, può pagare questo inizio di stagione e l'inserimento in squadra, ma a differenza di Bernardeschi ha più voglia. Ha più fame di lui e voglia di arrivare".

Dybala sotto accusa. Che ne pensa?

"Non si merita questo. In questo momento non è al 100%. E' dovuto rimanere fermo, ha ripreso da poco e non è in condizione per fare una partita di grande livello. Nelle partite importanti ha giocato bene, per me è un giocatore importante, però chiedere 10-15 milioni di stipendio è troppo. Ma il valore assoluto del giocatore non si discute".

Critiche però sono piovute anche su Pirlo:

"Tifo per lui, sarà una stagione difficile. Però anche andare in sala stampa e dire che ha una squadra giovane e che anche lui può sbagliare, lo farebbe vedere con occhi diversi".

Lei al posto di Pirlo avrebbe accettato di esordire alla Juve senza aver mai allenato?

"Tutta la vita l'U23, non avrei rischiato perché sarebbe stata una cosa più grande di me. Non so se è al posto giusto al momento giusto. Avrei studiato e sbagliato in U23 e poi nel caso, se fossi andato bene e avessi avuto i favori della società, sarei salito di livello".