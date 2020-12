tmw radio Tacchinardi: "Juve, Dybala cresce a livello fisico. Napoli ora meglio dell'Inter"

A commentare il turno di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Un commento sulla giornata:

"Alla fine mi sembra che il gruppone stia prendendo continuità. Credo che il girone di ritorno sarà fantastico. Non c'è solo una squadra da titolo. Giocano tanto ora, sarà un periodo stressante. Le grandi sono lì. C'è la conferma dell'Inter, una Juventus che ha vinto e un Napoli che sta dando continuità di risultati. Un po' la Lazio sta mancando, ma le big sono tutte lì".

Andiamo verso Inter-Napoli. Chi la convince di più ora?

"La sensazione è che se il Napoli riesce avere equilibrio e continuità, non so quante squadre hanno le sue qualità. Ha tanta intensità e tanti cambi. A me piace la squadra di Gattuso, deve solo avere paura della sua discontinuità. Per me il Napoli può essere la favorita. L'Inter è il solito carro armato, che sul lungo periodo, non avendo le coppe, sarà avvantaggiato. Ma adesso il Napoli ha qualcosa in più".

Napoli quindi di qualità?

"Non c'è Ronaldo, ma ci sono Lozano, Insigne, Mertens, Osimhen, Politano e Petagna. Sono tutti di alto livello per il nostro campionato. E' una squadra che ha molta imprevedibilità".

Dybala sta tornando?

"Sicuramente l'ho visto meglio ,anche a livello fisico. E' lui che deve scuotersi. Sa che ci sono Ronaldo e Morata che sta facendo bene, ma lui può riprendersi la Juve. Con i tre attaccanti l'ho visto convinto, ha capito che ha la fiducia del tecnico".