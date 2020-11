tmw radio Tacchinardi: "Juve, Dybala è sacrificabile. Conte? Troppo Lukaku dipendente"

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà Show, ha commentato le notizie di giornata.

Che problemi vedi nell'Inter di Conte?

"È Lukaku dipendente e lo dico da un po'. È vero che un accentratore di gioco, ero curioso di vedere un'Inter senza Lukaku, ma è una squadra senza idee".

Ronaldo ha cambiato la Juve.

"Ha cambiato la Juve e ha cambiato la partita. Non ho visto una brutta squadra, ma gli mancava il giocatore determinante. Ha tolto le castagne dal fuoco Ronaldo, questi giocatori sono importantissimi e anche se stanno fuori venti giorni sono sempre devastanti. Hanno da loro questa dote fisica e questa forza mentale che sembra non si fermino mai. Ronaldo ha tolto tanta pressione a Pirlo".

Che tipo di segnali di crescita hai visto da questa Juve?

"Oggi ho visto finalmente il centrocampo a tre, quella metà campo a due soffriva terribilmente. Artur, Bentancur e McKennie è una Juve più coperta, quadrata, più sicura. Adesso sarà curioso vedere col rientro di Ronaldo che tipo di scelte farà Pirlo e chi rischierà il posto. Quel 3-5-2 funziona e Dybala potrebbe essere sacrificato. La sensazione è che questo centrocampo a tre funziona, dà equilibrio e non sia così troppo offensiva".

Cosa sta accadendo a Dybala?

"Dybala lo sto proteggendo dalle critiche perché penso sia un problema solo fisico e il bonus glielo do anche oggi. Soffre di quello strappo all'adduttore, ma non sta dando segnali di crescita. Questa cresce giocando, ma non è pimpante, non è veloce di testa. Oggi penso sia un discorso fisico, se tra un mese vedremo Dybala ancora così ci sarà da preoccuparsi. Oggi ha fatto male e non è decisivo. In Champions a mio avviso sarà fuori".

Può essere un problema di ruolo?

"Con Allegri faceva un ruolo che lo svuotava fisicamente. Dybala può girare un po' per tutto il campo, sono quei giocatori anarchici. Giocano dove vogliono, dove gli è più congeniale. È una condizione fisica precaria. Dybala è un gradino sotto rispetto a Ronaldo o altri top player, sono ancora di un altro pianeta nella continuità".

Roma e Lazio, chi ti sta sorprendendo di più?

"La partita della Lazio mi ha fatto ribaltare sul divano. Questa squadra è eccezionale nello spirito: piena di difficoltà, anche in Champions, riesce sempre a trovare la forza giusta. È intrigante anche la Roma: ha un Pedro che posto nelle condizioni giuste fa benissimo. Sono due squadre dal rendimento positivo, con due allenatori molto bravi. Non ci sono gare facile e niente deve esser dato per scontato in questo campionato. Roma e Lazio sono due certezze".