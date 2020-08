tmwradio Tacchinardi: "Juve fotocopia di quella dell'anno scorso. Nessuno tira in porta"

L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato a TMW Radio dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Anche quest’anno, come nella stagione passata, la Juve è arrivata alla fase ad eliminazione diretta in condizioni fisiche precarie, vedi Dybala che entra al 70esimo e esce dopo appena un quarto d’ora. È accaduto con l’Ajax e si è rivisto quest’anno con il Lione. Questa squadra sembra la fotocopia dell’anno scorso. La Juventus è una squadra poco temibile. Nessuno tira in porta. Giocatori dall’ingaggio importante o arrivati nel mercato per arricchire questa squadra, oggi tutto hanno fatto fuorché la differenza. Sul banco degli imputati Higuain e Ramsey".