A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Un ricordo di Maradona:

"E' stato un grandissimo calciatore. Dopo un ko contro il Parma a Torino per 4-2, dove segnai un gol da trenta metri, Ciro Ferrara mi disse che Diego mi voleva conoscere. Lo andai a trovare in albergo e durante il tragitto pensavo a tutto, ero emozionatissimo. Era di un'umanità incredibile, generoso. Ci ha lasciato un uomo davvero grande".

Juve, nel prossimo impegno non ci sarà Ronaldo. Che faccia ha però ora questa squadra?

"La partita di Champions ha fatto vedere che non aveva la tensione giusta. Era svogliata e in difficoltà, però si sono viste delle cose: la condizione fisica di Dybala, perché sono troppe le partite in cui continua a non rendere, e poi Morata e CR7 in grande condizione".

Morata se lo aspettava a questi livelli?

"Non ha mai giocato titolare negli ultimi 4 anni. Era timido, messo sotto da Diego Costa all'Atletico ma anche al Chelsea non era sembrato a grandi livelli. ha un tecnico amico e certi giocatori vanno anche in guerra per questo tipo di allenatori. Aveva bisogno di questo ambiente e di questa situazione per riuscire ad emergere".

Inter, Conte all'esame De Zerbi. E' una partita chiave?

"Può anche essere decisiva. Dipende come le interpreti certe partite. Con il Real non mi è piaciuta, non mi piace in generale la carica emotiva della squadra. Solo con il Torino nel finale ho rivisto la ferocia che aveva lo scorso anno. Se si vedrà una squadra battagliera bene, se sarà una brutta partita si accenderà una spia rossa. E' una partita molto delicata per l'Inter".