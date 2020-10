tmwradio Tacchinardi: "Juve-Napoli, ha perso il calcio. Inter, due punti buttati via"

A TMW Radio, durante Maracanà, a parlare dei temi del momento è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Un commento sul caso Juventus-Napoli:

"C'ha perso ancora una volta il calcio. Potevamo assistere a una partita di livello. Penso che se hai il protocollo, devi rispettare quello. Sicuramente si troveranno dei correttivi, ma poi basta. Dopo la partita con il Genoa e il caso di Zielinski, il Napoli doveva andare in ritiro. E invece i giocatori sono tornati a casa. Per quale motivo? Mi sembra strano che sia stato permesso tutto ciò. I casi di Covid sono aumentati, è un dato di fatto. La Asl di Napoli doveva fermare i giocatori e non permettergli di tornare a casa già dopo i casi di positività del Genoa accertati il lunedì".

Inter, un commento sul pareggio contro la Lazio:

"Sono due punti persi. L'Inter è una squadra forte e prova un calcio più offensivo. Ha preso giocatori di grande qualità e carisma, vero che doveva essere più cinica ma ha tanti giocatori forti. E se mettesse Eriksen nelle condizioni di rendere...".

Perché Eriksen non viene impiegato?

"Manca uno come lui all'Inter. Serviva fargli fare delle partite in fila, prima di bocciarlo definitivamente".

Juve-Chiesa: è fatta:

"Arriva al momento giusto per fare il definitivo salto di qualità. Ora tocca a lui, va in un ambiente dove c'è grande pressione e anche competizione tra i giocatori. Si giocherà il posto con Cuadrado per l'esterno di destra del 3-5-2".