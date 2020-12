tmw radio Tacchinardi: "Juve, pari giusto. L'Atalanta sta crescendo. Male Ronaldo"

vedi letture

A commentare l'1-1 tra Juventus e Atalanta a TMW Radio è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Come ha visto questa sfida?

"E' stata una bella partita, intensa, vibrante, tante occasioni, tutte e due la volevano vincere. E' una delle poche partite belle a livello d'intensità. E' l'Atalanta che ti porta a giocare partite così. E' un risultato giusto, penso non sia da criticare nessuno".

Meglio l'Atalanta o la Juve?

"In pareggio. Mi piace chi è coraggioso, forse la Juve meglio il primo tempo, l'Atalanta il secondo. E' un pari che ci sta".

Flop Juve?

"Un errore che pesa quello di Ronaldo. Anche se nelle ultime partite ha segnato 4 gol su rigore, non lo vedo brillantissimo, sta pagando dal punto di vista fisico. Non mi è piaciuto, così come Rabiot. Sul gol dell'Atalanta un contrasto troppo molle".

Top Juve?

"Mi è piaciuto McKennie, sta crescendo molto, Bonucci, poi bello il gol di Chiesa. Mi stava piacendo Arthur, serve uno come lui così in mezzo al campo, così come Bentancur".

Flop Atalanta?

"Male Zapata, ma gli altri, soprattutto a centrocampo, sono dei martelli pneumatici. Gomez? Ha trotterellato all'inizio, poi ha spinto. Speriamo sia un gesto distensivo. L'Atalanta ha bisogno di lui, e l'argentino è l'anima di Bergamo. Speriamo si possa sanare la frattura con Gasperini. E poi segnalo un super Gollini, una parata strepitosa su Morata. E poi anche Szczęsny, guardando la Juve, ha fatto ottime parate. La Juve ha avuto grandi portieri, non era facile uno che sostituisse Buffon, che è un monumento".

Voto a Gasperini?

"Sempre 10. Se l'Atalanta gioca così, in casa della Juve, è merito suo. Mi sembra un'Atalanta in grande crescita. Se mantiene questi ritmi, fai fatica a batterli".

Voto a Pirlo?

"Col passare del tempo sta trovando una Juve equilibrata e tosta. Ha sofferto un po' dopo l'uscita di Arthur ma ora vedo una squadra più quadrata. Merita un 7. La Juve 15 giorni fa una partita così l'avrebbe persa, stavolta è stata tosta".