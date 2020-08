tmwradio Tacchinardi: "Juve senza motore e poco temibile. Higuain e Ramsey gli imputati"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, interviene a su TMW Radio per commentare l'eliminazione dei bianconeri di Sarri in Champions League.

Cosa pensate di questa Juventus?

"Anche quest’anno, come nella stagione passata, la Juve è arrivata alla fase ad eliminazione diretta in condizioni fisiche precarie, vedi Dybala che entra al 70esimo e esce dopo appena un quarto d’ora. È accaduto con l’Ajax e si è rivisto quest’anno con il Lione. Questa squadra sembra la fotocopia dell’anno scorso. La Juventus è una squadra poco temibile. Nessuno tira in porta. Giocatori dall’ingaggio importante o arrivati nel mercato per arricchire questa squadra, oggi tutto hanno fatto fuorché la differenza. Sul banco degli imputati Higuain e Ramsey".

Come mai non si è vista la reazione della squadra e come mai non è stata letta la condizione fisica di Dybala?

"Su Dybala possiamo dire che sanno tutto solo i diretti interessati, perché lo vedevano in allenamento. Per il resto parla il campo: nell’ultimo mese tanti gol presi e con l’Atalanta se non fosse stato per i rigori, rimettevi in discussione il campionato. Questa squadra ha un centrocampo che non spinge e non fa gol, io ci ho giocato a calcio e sono tutte pecche visibili. L’unico che ha provato a trascinare la squadra è Ronaldo. Per il resto la squadra non ha motore. Nel calcio non schiocchi le dita e corri a duemila, c’è tutto un percorso per il quale ti presenti ai grandi appuntamenti".

La società ha già preso delle decisioni sul proprio futuro?

"Io credo che dal vincere il campionato all’uscire con il Lione, questo fa molto male. Se si vorrà continuare con Sarri bisognerà allora rivoluzionare buona parte della squadra. Tanti giocatori prendono stipendi importanti e questo inconsciamente rallenta una crescita futura della squadra in termini di bilanci e spese da accollarsi, perché ti impedisce di ricominciare a puntare su dei giovani promettenti, esattamente come fece la Juve stessa con Pogba".