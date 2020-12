tmw radio Tacchinardi: "La Juve non è ancora squadra, troppo caos. Salvo solo il carattere"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà Show, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Il Milan sembra inarrestabile.

"È clamoroso come questa squadra ormai giochi con personalità, autostima, meccanismi. Non puntavo molto su questo Milan, ora continua a smentirmi e la reputo una candidata ad arrivare fino in fondo. Non è più una sorpresa, gioca con mentalità e convinzione di fare qualcosa di importante. Giocare alla fine dopo le big un pochino di pressione te la può mettere, invece viaggiano col pilota automatico e sono una seria candidata alla vittoria finale".

Questa Juve così può bastare per arrivare in alto?

"Deve alzare di molto l'asticella per arrivare in fondo e in alto. La squadra e la rosa più forte è quella della Juve, ma quante difficoltà ieri. Sta zoppicando molto, l'unica cosa positiva è che finalmente si è sporcata le mani, mettendoci qualcosa in più che non si era visto a Benevento. Lo spirito si è rivisto e senza Ronaldo, non al pieno della forma, si fa fatica. Non oso immaginare le polemiche che sarebbero venute fuori, considerando che Zaza ha avuto l'occasione per raddoppiare e mettere in salita la partita di Pirlo. Il carattere finalmente si è visto".

Che sensazioni hai dopo quattordici partite su questa Juve?

"Sensazioni strane. Ormai siamo a dicembre e ho visto dei passi indietro nell'ultimo periodo al livello di gioco e di identità. C'è tanto caos in campo. Non si capisce bene come vogliono giocare. Di tutte le big è quella che non ha un'identità, stanno facendo terribilmente fatica. Il carattere va bene, ma non so quanto sia merito dei bianconeri e quanto demeriti del Torino. La Juve non ha mollato, ha schiacciato i granata, ma vedo tanta confusione in mezzo al campo. Non è ancora squadra. Adesso bisogna stringere i tempi, serve la scintilla particolare. Le parole di Bonucci sono pesanti, a fine primo tempo può darsi sia successo qualcosa. Servono giocatori che incarnino i valori di questa squadra".