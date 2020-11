tmw radio Tacchinardi: "La vera Juve dopo la sosta. Bello vedere questa Nazionale"

vedi letture

Per parlare delle notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi.

Un pensiero sulla vittoria della Nazionale contro la Polonia:

"L'unico difetto è quello di non avere una prima punta all'altezza. E' un'Italia che può farci sognare e speriamo che Immobile e Belotti possano esplodere. Lottano ma ancora gli manca qualcosa. Per il resto questa squadra è uno spettacolo".

In grande crescita, oltre Locatelli, anche Bastoni:

"Non c'è miglior allenatore per lui di Conte, che può stimolarlo a livello caratteriale oltre che a livello fisico. Lui con il suo staff lo hanno migliorato. Non credo che possa raggiungere i livelli di Maldini o Nesta, ma può crescere molto".

Caso Luis Alberto, che ne pensa?

"Si deve sempre cercare di dare una mano alle società. Credo che prima o poi saranno pagati i calciatori, quindi ha sbagliato nella sua uscita. Di certe cose se ne parla in sede e non sui social. Non è bello far uscire certe cose quando siamo in un periodo come questo dove tanti non sanno come andare avanti e davvero patiscono la fame. Conoscendo un po' Lotito, non credo che l'abbia presa bene".

Juve, serve ancora tempo a Pirlo, visto anche l'esempio di Klopp e delle sue annate difficili al Liverpool?

"Pirlo è una cosa, Klopp è un'altra. Questa sosta credo sia stata fondamentale, perché se sei un allenatore fai un recap di tutte le cose fatte e provi a trovare la soluzione. La vera Juve la vedremo nel prossimo weekend, gli esperimenti sono finiti. Dalla prossima partita deve nascere la vera Juve".

Calhanoglu in orbita Juve:

"Chiede grosse cifre ma non credo le valga. Nel dopo lockdown è migliorato molto, non so se Ibra lo abbia spinto anche a livello caratteriale. Ma non so se è adatto alla Juventus".