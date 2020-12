tmw radio Tacchinardi: "Milan, col Sassuolo altra magia di Pioli. Inter, non credo al sorpasso"

vedi letture

Per commentare l'ultimo turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex giocatore Alessio Tacchinardi.

Caos in Serie C dopo il caso Casertana-Viterbese:

"E' una cosa vergognosa. E' un cinema clamoroso, ma ieri abbiamo toccato il fondo".

Quali i tecnici più convincenti di questo ultimo turno di Serie A?

"Pioli ha fatto un'altra magia. Con tutti gli infortunati e una pressione forte di Inter e Juve, merita un elogio. Conferma che il suo calcio semplice, verticale, può fare bene".

Immobile poteva finire fuori per un brutto fallo ieri sera in Lazio-Napoli:

"Quella è espulsione. Se c'è una regola, va applicata. Non ci possono essere interpretazioni diverse".

Lazio, Inzaghi merita il rinnovo?

"Si, così come Gasperini. Ha lasciato fuori un leader come Gomez, è stata una grande responsabilità. Inzaghi è un grande, perché ha fatto un'ottima partita. Quando un giocatore ti viene ad abbracciare vuol dire che gioca anche per te".

Che ne pensa del Napoli?

"Credo che abbia un atteggiamento superficiale in alcuni incontri. A volte attacca e stacca la spina con troppa superficialità. Ieri non ha fatto una partita da grande squadra".

Inter può sorpassare il Milan nel prossimo turno?

"Non mi convince, mentre la crescita di Milan e Juve si sono. Mi sembra abbiano qualcosa di più, anche se conta fare punti. Non credo ancora al sorpasso".