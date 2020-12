tmw radio Tacchinardi: "Nel derby la rinascita di Dybala. Inter, occhio al Bologna"

vedi letture

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Delle big chi rischia nel weekend?

"Sarà un fine settimana interessante. Ci sono sempre le coppe che prosciugano a livello mentale. Sono curioso per il derby della Mole. Voglio vedere Dybala come riuscirà e se ce la farà a riprendersi la Juve. E poi l'Inter, che ha una partita molto delicata tra qualche giorno, deve stare attenta al Bologna".

L'assenza di Morata può essere pesante per la Juventus. Cosa sceglierà Pirlo?

"La Juve è stata molto fortunata in Champions, nel momento di difficoltà ha avuto una fortuna di incontrare due squadre non all'altezza nel girone. Sono servite a dare autostima, a dare brio a Chiesa, magari si poteva inserire Dybala nell'ultima mezz'ora. Dall'altra parte il Toro mi sembra abbia perso un po' il suo spirito ma mi aspetto che esca qualcosa di diverso nel derby. E mi aspetto tanto da Dybala".

La Juve può giocare in futuro con Kulusevski a centrocampo e davanti con Chiesa, Morata e Ronaldo?

"A me piacerebbe vedere Kulusevski interno di centrocampo, perché questo centrocampo ha pochi gol. Dybala nel 4-3-3 l'esterno non riesce a farlo".

Come calciatore la convince Arthur?

"In Nazionale brasiliana ne parlavano molto bene. A oggi però quel grandissimo giocatore ancora non l'ha visto. Sicuramente deve crescere, ha qualità, però ho dei dubbi. Ha personalità, non verticalizza molto, ma in generale non mi sta entusiasmando. Certo, anche Zidane si è dovuto abituare e quindi diamo tempo anche a lui".